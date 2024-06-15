Россиянам объяснили бесполезность блокировки звонков с неизвестных номеров

Кроме того, на человека, заблокировавшего все неизвестные вызовы, мошенники могут выйти через мессенджеры. Это даже проще — там можно разместить в аккаунте фото банка или лого госструктуры, что повышает доверие. В мессенджере жертве могут выслать дипфейк с записью голоса родственника, которому якобы нужна помощь, разные фото или видео. Все это, как правило, сгенерировано искусственным интеллектом, но является действенным способом запутать собеседника.