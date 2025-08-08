Блокировка интернета больше не проблема: что входит в «белый список» сервисов, которые будут работать всегда

До сих пор отключения носили хаотичный характер, при этом все заявки на отключение интернета в регионе должны были пройти через Москву, из-за чего приходилось терять время и отказываться от критически важной оперативности. В то же время многие органы, отправив такие заявки, забывали отправить заявки на включение интернета, рассказал федеральный чиновник в беседе с «Известиями». Сейчас Минцифры вместе с представителями бизнеса обсуждают введение единого порядка взаимодействия операторов связи с государственными структурами для стандартизации процесса.