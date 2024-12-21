Россиянам назвали выгодные направления для пляжного отдыха в декабре

Благоприятные условия для путешественников позволяют в декабре недорого отдохнуть, например, в Таиланде или Шри-Ланке. По данным URA.ru, в конце года тур на Шри-Ланку на 10 дней обойдётся в 120−130 тысяч рублей, что очень даже выгодно для этого направления.
Ранее эксперт рассказал, куда съездить в Подмосковье на Новый год. В свою очередь, врач поделилась топовыми лайфхаками, которые облегчат долгий авиаперелёт. Кроме того, выяснилось, куда дешевле слетать в новогодний тур по системе «всё включено»: в Сочи или Турцию.