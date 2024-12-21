Россиянам назвали выгодные направления для пляжного отдыха в декабре

Эксперты по туризму считают декабрь довольно выгодным месяцем для путешествий. Цены на путёвки зачастую снижаются из-за падения спроса, ведь далеко не все россияне готовы брать отпуск в конце года, чтобы улететь в экзотическую страну. Кроме того, люди предпочитают тратить деньги на Новый год, а не поездки.