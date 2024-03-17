Россиянам назвали витамин, который придаст сил весной

«Мы пережили зиму и находимся в состоянии гиповитаминоза: нам не хватало витаминов и микроэлементов из-за того, что не было сезонных фруктов и овощей. Мы ели замороженные плоды или выращенные не на грядке, и все эти продукты были бедны витаминами», — сообщила Казачкова.