Россиянам назвали витамин, который придаст сил весной

«Мы пережили зиму и находимся в состоянии гиповитаминоза: нам не хватало витаминов и микроэлементов из-за того, что не было сезонных фруктов и овощей. Мы ели замороженные плоды или выращенные не на грядке, и все эти продукты были бедны витаминами», — сообщила Казачкова.
Она посоветовала не только принимать витаминные комплексы, но и подольше гулять на свежем воздухе. Также нужно проветривать помещение. Эксперт обратила внимание на то, что без рекомендаций врача можно принимать поддерживающие дозировки витамина D, до 2000 международных единиц.
Кроме того, разрешается пить магний, так как 90% людей его не хватает. В рацион рекомендуется включить омега-3 жирные кислоты (до двух капсул в сутки). Остальное — индивидуально и по назначению врача.
Ранее врач-терапевт предупредила, что переизбыток витамина D в организме может привести к опасным последствиям. О том, что организм перенасыщен витамином D, можно понять по расстройству ЖКТ, сильной головной или глазной боли, кожному зуду, мышечной слабости, общей разбитости и двоению в глазах.