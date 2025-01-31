Россиянам назвали важную выплату, которая увеличится с 1 февраля

Маткапиталом могут воспользоваться родители, имеющие гражданство РФ на момент рождения ребенка, который также должен быть гражданином РФ. Получить сертификат на рожденных после 15 апреля 2020 года детей можно автоматически на портале Госуслуг — он придет в личный кабинет в течение пяти дней после регистрации ребенка в ЗАГСе.