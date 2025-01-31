Россиянам назвали важную выплату, которая увеличится с 1 февраля

После повышения маткапитал на первого ребенка, если он был рожден или усыновлен до 1 января 2020 года, составит 690,3 тысячи рублей, на второго и последующего — 912,2 тысяч рублей, рассказала экономист.
До этого предполагалось увеличить маткапитал лишь на 7,3 процента, но официальная инфляция оказалась выше прогнозируемой, поэтому величина выплаты была пересмотрена в большую сторону, добавила она.
Маткапиталом могут воспользоваться родители, имеющие гражданство РФ на момент рождения ребенка, который также должен быть гражданином РФ. Получить сертификат на рожденных после 15 апреля 2020 года детей можно автоматически на портале Госуслуг — он придет в личный кабинет в течение пяти дней после регистрации ребенка в ЗАГСе.