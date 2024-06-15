Россиянам назвали три признака того, что пора сделать перерыв в тренировках

«Перетренированность может привести к увеличению частоты травм и болей в мышцах и суставах. Если вы сталкиваетесь с этими проблемами на постоянной основе, возможно, вам нужно отдохнуть от тренировок. Не забывайте, что регулярные перерывы и правильное восстановление после тренировок так же важны, как сама тренировка. Следите за своим организмом, выслушивайте его сигналы и не забывайте о здоровье в процессе достижения своих спортивных целей», — резюмировала она.