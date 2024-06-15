Россиянам назвали три признака того, что пора сделать перерыв в тренировках

Первый признак — постоянная усталость и слабость. Если вы чувствуете постоянную усталость, несмотря на достаточный отдых и сон, это может быть сигналом перетренированности организма. Усталость, которая не уходит даже после отдыха, требует внимания.
«Второй признак — ухудшение спортивных результатов. Если ваши спортивные показатели начинают ухудшаться при увеличении интенсивности тренировок, это может свидетельствовать о том, что ваш организм не успевает восстановиться. Следите за своими результатами и реагируйте на изменения. Коррекция тренировочной нагрузки поможет избежать перетренированности и сохранить высокие спортивные показатели», — объяснила эксперт.
По словам тренера, частые травмы и боли тоже говорят о синдроме перетренированности.
«Перетренированность может привести к увеличению частоты травм и болей в мышцах и суставах. Если вы сталкиваетесь с этими проблемами на постоянной основе, возможно, вам нужно отдохнуть от тренировок. Не забывайте, что регулярные перерывы и правильное восстановление после тренировок так же важны, как сама тренировка. Следите за своим организмом, выслушивайте его сигналы и не забывайте о здоровье в процессе достижения своих спортивных целей», — резюмировала она.