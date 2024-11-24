Россиянам назвали три главных признака токсичной работы

«А вот стоит ли увольняться из-за токсичных коллег? Например, одну сотрудницу в компании, где я работала, постепенно отстраняли от проектов как раз, потому что ее влияние стало негативным на команду — в итоге она сама не смогла этого вынести и уволилась после полугода терпения. Важно помнить, что стресс — это личное восприятие сложностей. Некоторые могут спокойно справляться с огромным количества задач, тогда как у других даже небольшие дополнительные задачи могут вызвать тревогу. Бывает, что кому-то, наоборот, не хватает задач, но они все равно испытывают стресс из-за неправильного восприятия своей ситуации. Понимание того, что проблема может быть в восприятии, поможет вам изменить отношение к происходящему», — резюмировала Вирта.