Россиянам назвали срок отключения отопления

«У нас есть регионы, в которых стоимость отопления не полностью ложится на плечи населения, например, на севере. Там часто даже котельные только дизельные. Там, конечно, очень дорого стоит отопление, поэтому часть этих денег компенсируется за счет местных бюджетов. Не всегда у них есть деньги. Поэтому финансовые соображения тоже могут влиять на эти решения», — заключила она.