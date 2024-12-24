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Россиянам назвали самые вероятные подарки на Новый год

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Россияне в этот Новый год с большой долей вероятности могут получить в подарок товары для дома, косметику и бытовую технику — в декабре количество покупок этих товаров выросло сильнее всего по сравнению с остальным годом, рассказали РИА Новости аналитики «МТС Банка».

Источник: © РИА Новости

«Аналитики выделили пять категорий, в которых в декабре 2024 года больше всего увеличилось количество транзакций по сравнению с остальными месяцами года… Наибольшая вероятность у россиян получить в качестве новогоднего подарка предметы для интерьера или необходимые в быту — 36%. Именно в магазинах товаров для дома самое большое количество продаж», — рассказали аналитики.

Они провели исследование на основании анализа обезличенных данных по картам клиентов банка во всех регионах России. При этом учитывались платежные операции с 1 по 15 декабря 2024 года. Для расчета вероятности получения подарка за 100% бралось количество транзакций, совершенных по рассматриваемым категориям.

Аналитики добавили, что средний чек покупки товаров из категории товаров для дома составил 2650 рублей. Вторую по значимости долю в 23% заняли подарки из категории косметики и парфюмерии. Средний чек покупки таких товаров в декабре составил 2000 рублей.

Кроме того, перед Новым годом россияне заметно нарастили покупку бытовой техники или электроники — среди рассматриваемых категорий такие товары заняли долю в 15%. В среднем подобные подарки обходятся россиянам в 8950 рублей.

«Получить в подарок игрушку — вероятность 14%… Выбор здесь широкий: от плюшевой игрушки до коллекционной фигурки или от новогоднего украшения до конструктора. Средний чек в магазинах игрушек в декабре 2024 года — 1750 рублей», — добавили аналитики банка.

Пятерку подарков, которые скорее всего получат россияне в этом году, замкнули смартфоны, наушники, умные часы и другие гаджеты, а также аксессуары к ним. «Средний чек в этой категории 12100 рублей», — заключили аналитики банка.