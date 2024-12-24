Россиянам назвали самые вероятные подарки на Новый год

«Аналитики выделили пять категорий, в которых в декабре 2024 года больше всего увеличилось количество транзакций по сравнению с остальными месяцами года… Наибольшая вероятность у россиян получить в качестве новогоднего подарка предметы для интерьера или необходимые в быту — 36%. Именно в магазинах товаров для дома самое большое количество продаж», — рассказали аналитики.