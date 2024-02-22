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Россиянам назвали самые полезные и питательные морепродукты

Диетолог Марьяна Джутова рассказала, почему необходимо регулярно употреблять в пищу морепродукты, если на них нет аллергии. По словам врача, мидии, кальмары, осьминоги содержат большое количество витаминов и необходимых организму микроэлементов. Но самое главное — морепродукты богаты Омега-3 и Омега-6.
Источник: Reuters

Кандидат медицинских наук, диетолог АО «Медицицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова рассказала, почему важно регулярно употреблять в пищу морепродукты. Самые полезные и питательные из них, включая мидии и кальмары, врач назвала в беседе с «Лентой.ру».

По словам Джутовой, почти все морепродукты являются источником большого количества полезных для здоровья жирных полиненасыщенных кислот Омега-3 и Омега-6, которые защищают сосуды от истощения, благоприятно сказываются на обмене веществ, полезны для ЖКТ. К тому же, продолжила врач, морепродукты низкокалорийны, поэтому идеально подходят для сбалансированного и диетического питания.

Содержащиеся в морепродуктах железо и йод полезны для мозга и щитовидной железы.

Марьяна Джутова
диетолог

Собеседница «Ленты.ру» также обратила внимание, что получить легкоусвояемый белок можно из мидий. Несмотря на то, что они сами по себе — довольно жирный продукт. Однако даже их регулярное употребление не испортит фигуру, уверена врач. «Также в мидиях содержатся цинк, йод, железо, натрий, витамины E и D, а также группы В. Этот продукт необходимо включать в рацион людям с ослабленным иммунитетом, особенно в сезон разгула ОРВИ, так как этот продукт снижает негативное воздействие окислительного процесса», — объяснила Джутова.

В осьминогах, как и в других морепродуктах, много полиненасыщенной кислоты Омега-3, полезной для сердечно-сосудистой системы, продолжила диетолог. Также этот продукт благотворно влияет на работу кишечника.

Кроме того, мясо осьминогов содержит большое количество железа, поэтому зачастую врачи рекомендуют употреблять его в сочетании с терапией для профилактики железодефицитной анемии.

При отсутствии аллергии можно регулярно употреблять осьминогов в сочетании с другими морепродуктами для снижения интенсивности проявления депрессии.

Марьяна Джутова
диетолог

При этом кальмары, по словам врача, содержат витамины В12 и В6, необходимые для поддержания работы кровеносной и нервной систем. Витамин В6, как отметила Джутова, снижает риск развития инфаркта и инсульта. К тому же, в мясе этих моллюсков есть витамин Е, селен и медь, способствующая образованию красных кровяных телец, недостаток которых может привести к анемии. «Регулярное употребление блюд с кальмарами благоприятно скажется и на внешнем виде. Например, улучшится состояние волос и ногтей благодаря содержащемуся в моллюсках кальцию и фосфору», — подвела итог Джутова.

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