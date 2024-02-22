Россиянам назвали самые полезные и питательные морепродукты

Кандидат медицинских наук, диетолог АО «Медицицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова рассказала, почему важно регулярно употреблять в пищу морепродукты. Самые полезные и питательные из них, включая мидии и кальмары, врач назвала в беседе с «Лентой.ру».
По словам Джутовой, почти все морепродукты являются источником большого количества полезных для здоровья жирных полиненасыщенных кислот Омега-3 и Омега-6, которые защищают сосуды от истощения, благоприятно сказываются на обмене веществ, полезны для ЖКТ. К тому же, продолжила врач, морепродукты низкокалорийны, поэтому идеально подходят для сбалансированного и диетического питания.
Содержащиеся в морепродуктах железо и йод полезны для мозга и щитовидной железы.
Собеседница «Ленты.ру» также обратила внимание, что получить легкоусвояемый белок можно из мидий. Несмотря на то, что они сами по себе — довольно жирный продукт. Однако даже их регулярное употребление не испортит фигуру, уверена врач. «Также в мидиях содержатся цинк, йод, железо, натрий, витамины E и D, а также группы В. Этот продукт необходимо включать в рацион людям с ослабленным иммунитетом, особенно в сезон разгула ОРВИ, так как этот продукт снижает негативное воздействие окислительного процесса», — объяснила Джутова.
Кроме того, мясо осьминогов содержит большое количество железа, поэтому зачастую врачи рекомендуют употреблять его в сочетании с терапией для профилактики железодефицитной анемии.
При отсутствии аллергии можно регулярно употреблять осьминогов в сочетании с другими морепродуктами для снижения интенсивности проявления депрессии.
При этом кальмары, по словам врача, содержат витамины В12 и В6, необходимые для поддержания работы кровеносной и нервной систем. Витамин В6, как отметила Джутова, снижает риск развития инфаркта и инсульта. К тому же, в мясе этих моллюсков есть витамин Е, селен и медь, способствующая образованию красных кровяных телец, недостаток которых может привести к анемии. «Регулярное употребление блюд с кальмарами благоприятно скажется и на внешнем виде. Например, улучшится состояние волос и ногтей благодаря содержащемуся в моллюсках кальцию и фосфору», — подвела итог Джутова.
Ранее врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что при умеренном употреблении кофе можно получить много пользы. По ее словам, кофе снижает риск развития болезни Паркинсона.