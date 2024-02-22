Россиянам назвали самые полезные и питательные морепродукты

Собеседница «Ленты.ру» также обратила внимание, что получить легкоусвояемый белок можно из мидий. Несмотря на то, что они сами по себе — довольно жирный продукт. Однако даже их регулярное употребление не испортит фигуру, уверена врач. «Также в мидиях содержатся цинк, йод, железо, натрий, витамины E и D, а также группы В. Этот продукт необходимо включать в рацион людям с ослабленным иммунитетом, особенно в сезон разгула ОРВИ, так как этот продукт снижает негативное воздействие окислительного процесса», — объяснила Джутова.