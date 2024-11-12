Россиянам назвали разрешенное количество рентгенов в год

Сураева добавила, что для пациентов с раком при назначении рентгенологического обследования сопоставляют соотношение пользы и риска. «В трудных случаях, например, при подозрении на онкологическое заболевание, выполняется столько КТ, сколько необходимо. Современные приборы технически более совершенны, некоторые из них имеют программы, которые направлены на снижение доз облучения там, где это возможно», — отметила она.