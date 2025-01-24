Россиянам назвали пять удивительных фактов о фастфуде

Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу рассказал о пяти необычных фактах о фастфуде.
1. В ресторанах быстрого питания не работают профессиональные повара
Чтобы работать на кухне в закусочной, не нужно проходить специальные кулинарные курсы. Чаще всего в вакансиях для поваров указывают, что опыт работы и образование не имеют значения и что она подходит для студентов. Приготовление еды напоминает конвейер. Котлету для гамбургера кладут в печь, похожую на большой гладильный пресс, где она жарится сразу с двух сторон. Пицца заезжает в духовку на конвейерной ленте. Время приготовления выверено до секунды.
2. Салаты «догоняют» по калорийности бургеры
На фоне растущей популярности ЗОЖ, рестораны фастфуда начали готовить салаты. При этом за счет соусов они даже более калорийны, чем чизбургер и хот-дог. Иногда в салатах содержится добавка E1520 (пропиленгликоль), которая замедляет увядание зелени.
«Химическое соединение не вредит человеку, и все же странно есть салат, который полили тем, что используют при изготовлении тормозных жидкостей и антифризов», — отметили в ведомстве.
3. Куриные крылышки в «родстве» с графином
В куриных крылышках в панировке есть диоксид кремния (Е551). В пищевой промышленности его используют, чтобы избежать комков. Однако это соединение входит в состав стекла.
4. Фастфуд быстро теряет вкус
Блюда из ресторанов фастфуда быстро теряют свою привлекательность. Так, гамбургеры сохраняют вкус всего 20 минут, а картошка — всего 5 минут.
5. Сироп в напитках опасен для здоровья
Сладкие газированные напитки в заведениях фастфуда призваны усиливать аппетит. Об этом знают многие. Но газировка влияет на организм гораздо сильнее, чем принято думать. Всего одна бутылка — это дневная доза углеводов, причем простых. Остальная еда — эдополнительный сахар, который превращается в жир. По данным исследователей, регулярное употребление газировки способствует развитию неалкогольной жировой болезни печени. Также такие напитки приводит к набору веса и увеличивает риск развития преддиабетического состояния.
«Диетические напитки — всего лишь маркетинговый трюк», — пояснили эксперты.
Фастфуд и другие ультра-обработанные продукты повышают риск летального исхода инфаркта, инсульта и болезни Паркинсона. К такому выводу пришли исследователи.