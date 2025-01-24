Россиянам назвали пять удивительных фактов о фастфуде

Чтобы работать на кухне в закусочной, не нужно проходить специальные кулинарные курсы. Чаще всего в вакансиях для поваров указывают, что опыт работы и образование не имеют значения и что она подходит для студентов. Приготовление еды напоминает конвейер. Котлету для гамбургера кладут в печь, похожую на большой гладильный пресс, где она жарится сразу с двух сторон. Пицца заезжает в духовку на конвейерной ленте. Время приготовления выверено до секунды.