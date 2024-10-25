Россиянам назвали пять способов для профилактики осенней хандры

Один из эффективных методов — больше времени уделять пешим прогулкам. По словам специалиста, ходьба не только активизирует метаболизм и улучшает кровообращение, но и способствует выработке эндорфинов, которые поднимают настроение. Достаточно ежедневно ставить перед собой цель — проходить около 10 000 шагов.
Активность на рабочем месте также имеет значение. Если ваша работа связана с длительным сидением, старайтесь делать небольшие перерывы, вставать и немного разминаться. Романив рекомендует даже попробовать работать стоя, если есть возможность использовать регулируемую стойку для стола.
Завести питомца — ещё один способ улучшить самочувствие. Прогулки с собакой или забота о любом домашнем животном могут помочь бороться с осенней хандрой, а также поддерживать регулярную физическую активность.
Прогулки с собакой становятся отличным поводом для выхода на свежий воздух и активного времяпрепровождения. Кроме того, забота о питомце формирует распорядок дня и поддерживает позитивное настроение. Исследования показывают, что общение с животными помогает снижать уровень стресса и повышать общее самочувствие. Если вы ещё не готовы завести собаку или кошку, можно рассмотреть варианты волонтёрства в приютах для животных или общение с питомцами друзей и знакомых, чтобы ощутить пользу и радость от взаимодействия с животными.
Пользу может принести и регулярная уборка. Она не только помогает поддерживать порядок дома, но и способствует движению, что благоприятно сказывается на вашем физическом состоянии. А чтобы уборка была приятнее, можно включить любимую музыку.
Наконец, важно следить за своим питанием. Осенью наш организм особенно нуждается в здоровой пище. Романив советует готовить еду дома, а также избегать переработанных продуктов и сахара.
«Используйте выходные для приготовления и замораживания порций еды, чтобы в течение недели легко находить здоровые варианты для обеда или ужина. Это не только сэкономит время, но и поможет контролировать рацион и избегать соблазнов», — советует психолог.
Ранее своими способами борьбы с сезонной апатией поделилась и психолог Пирогова. По её словам, больше всего осенней хандре подвержены меланхолики. Они погружаются в свои мысли и начинают депрессивно смотреть на вещи.