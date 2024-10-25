Россиянам назвали пять способов для профилактики осенней хандры

Прогулки с собакой становятся отличным поводом для выхода на свежий воздух и активного времяпрепровождения. Кроме того, забота о питомце формирует распорядок дня и поддерживает позитивное настроение. Исследования показывают, что общение с животными помогает снижать уровень стресса и повышать общее самочувствие. Если вы ещё не готовы завести собаку или кошку, можно рассмотреть варианты волонтёрства в приютах для животных или общение с питомцами друзей и знакомых, чтобы ощутить пользу и радость от взаимодействия с животными.