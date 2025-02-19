Россиянам назвали пять простых способов быстро взбодриться утром

Альтернативой зарядке Прокудина назвала трехминутную практику глубокого дыхания. «Вдохните через нос на четыре секунды, задержите дыхание на четыре секунды и выдохните через рот на шесть-восемь секунд. Повторите этот цикл пять раз. Это насытит организм кислородом и пробудит разум. Добавьте к этому легкую растяжку: наклоны в стороны, вытяжение вверх, круговые движения плечами — это поможет разбудить тело», — объяснила она.