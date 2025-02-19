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Россиянам назвали пять простых способов быстро взбодриться утром

Фитнес-тренер FitStars Елизавета Прокудина назвала россиянам пять простых, но эффективных способов быстро взбодриться утром. Их она перечислила «Ленте.ру».

Источник: Freepik

Прокудина заявила, что взбодриться поможет контрастный душ продолжительностью от трех до пяти минут. По ее словам, начинать надо с теплой воды, чтобы расслабить мышцы, а затем постепенно переключаться на холодную. Температуру нужно менять каждые 20−30 секунд.

Также, по словам фитнес-тренера, проснуться поможет короткая и энергичная зарядка, включающая приседания, высокие подъемы коленей, наклоны корпуса и выполнение асаны «собака мордой вниз», которая поможет разогреть все крупные группы мышц, повысить пульс и даст резкий выброс гормонов счастья эндорфинов.

Альтернативой зарядке Прокудина назвала трехминутную практику глубокого дыхания. «Вдохните через нос на четыре секунды, задержите дыхание на четыре секунды и выдохните через рот на шесть-восемь секунд. Повторите этот цикл пять раз. Это насытит организм кислородом и пробудит разум. Добавьте к этому легкую растяжку: наклоны в стороны, вытяжение вверх, круговые движения плечами — это поможет разбудить тело», — объяснила она.

Также фитнес-тренер рекомендовала завтракать блюдами, которые богаты белками и сложными углеводами, а также включить свет и музыку. По ее словам, яркий свет, желательно естественный или лампы дневного света, и энергичная музыка помогут мозгу быстрее проснуться.

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