Россиянам назвали признаки заражения телефона вредоносным ПО

«Несколько признаков заражения устройства и порядок действий в такой ситуации. Признаки: телефон ведет себя странно — он стал заметно медленнее, быстро разряжается, самопроизвольно перезагружается или сильно нагревается, даже когда вы им не пользуетесь. Могут появляться непонятные всплывающие рекламные окна или уведомления, которых раньше не было, появилось что-то подозрительное — вы обнаружили незнакомые приложения, которые вы не устанавливали. Уже знакомые приложения могут требовать странные разрешения (например, доступ к СМС, звонкам или местоположению для “Фотоальбома” или “Фонарика”). Иногда в истории СМС или звонков появляются неизвестные номера или сообщения, которых вы не отправляли», — говорится в Telegram-канале ведомства.