Россиянам назвали признаки заражения телефона вредоносным ПО

«Несколько признаков заражения устройства и порядок действий в такой ситуации. Признаки: телефон ведет себя странно — он стал заметно медленнее, быстро разряжается, самопроизвольно перезагружается или сильно нагревается, даже когда вы им не пользуетесь. Могут появляться непонятные всплывающие рекламные окна или уведомления, которых раньше не было, появилось что-то подозрительное — вы обнаружили незнакомые приложения, которые вы не устанавливали. Уже знакомые приложения могут требовать странные разрешения (например, доступ к СМС, звонкам или местоположению для “Фотоальбома” или “Фонарика”). Иногда в истории СМС или звонков появляются неизвестные номера или сообщения, которых вы не отправляли», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Правоохранители при обнаружении подобных признаков рекомендуют отключить устройство от сети интернет, срочно позвонить в банк (и), проверить активные сессии в значимых аккаунтах, а также обратиться в отдел полиции по месту жительства.
Отмечается, что для устранения вируса лучше всего сразу обратиться к специалисту — в сервисный центр или специалисту по кибербезопасности.
«Чтобы обезопасить ваши устройства от вредоносных программ — обязательно используйте антивирус», — заключили в МВД.