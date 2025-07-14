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Россиянам назвали признаки заражения телефона вредоносным ПО

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. При обнаружении вредоносного программного обеспечения на телефоне, признаком чего является странное поведение устройства и появление подозрительных приложений, необходимо позвонить в банк, а также проверить активные сессии в значимых аккаунтах, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Источник: © РИА Новости

«Несколько признаков заражения устройства и порядок действий в такой ситуации. Признаки: телефон ведет себя странно — он стал заметно медленнее, быстро разряжается, самопроизвольно перезагружается или сильно нагревается, даже когда вы им не пользуетесь. Могут появляться непонятные всплывающие рекламные окна или уведомления, которых раньше не было, появилось что-то подозрительное — вы обнаружили незнакомые приложения, которые вы не устанавливали. Уже знакомые приложения могут требовать странные разрешения (например, доступ к СМС, звонкам или местоположению для “Фотоальбома” или “Фонарика”). Иногда в истории СМС или звонков появляются неизвестные номера или сообщения, которых вы не отправляли», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители при обнаружении подобных признаков рекомендуют отключить устройство от сети интернет, срочно позвонить в банк (и), проверить активные сессии в значимых аккаунтах, а также обратиться в отдел полиции по месту жительства.

Отмечается, что для устранения вируса лучше всего сразу обратиться к специалисту — в сервисный центр или специалисту по кибербезопасности.

«Чтобы обезопасить ваши устройства от вредоносных программ — обязательно используйте антивирус», — заключили в МВД.