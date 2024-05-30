Россиянам назвали полезный маринад для шашлыка

Выпуск с рекомендациями специалистов доступен на сайте телеканала.
«Если вы делаете маринад для шашлыка, туда надо добавлять розмарин», — заявила Малышева.
Продеус объяснил, что в розмарине содержатся особые вещества — биофлаваноиды. Они нейтрализуют соединения, которые образуются во время жарки мяса и вызывают рак.
По словам специалиста, такое действие розмарина обнаружили в ходе научных экспериментов.
Ранее гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал о пользе употребления шашлыка. Он заявил, что если есть мясо регулярно, то можно предупредить приступ панкреатита, опасного для жизни.
До этого Малышева и Продеус назвали самый полезный шашлык. Таковым они посчитали шашлык из красной рыбы.