Россиянам назвали ошибки при покупке букетов на 1 сентября

Флорист Колганова: Не стоит покупать лилии и гиацинты на 1 сентября.

Источник: ТАСС

Стоит воздержаться от покупки букетов из цветов-аллергенов, а также композиций в темных тонах на 1 сентября, рекомендовала в разговоре с «Лентой.ру» флорист сети цветочных студий FMART by flowwow Наталья Колганова.

«Лилии, гиацинты и другие растения с насыщенным ароматом лучше оставить для другого повода. Даже если у самого учителя нет на них аллергии, после линейки букеты часто остаются в классе, и аромат может вызвать дискомфорт у детей, — объяснила флорист. — Также не стоит покупать букеты без упаковки — без нее цветы будут выглядеть не так празднично. Кроме того, пленка и плотная бумага защищают цветы от ветра и дождя».

Неудачным выбором, по словам эксперта, будут и композиции в темных тонах, например, из темно-бордовых роз, черных калл, орхидей. Они, как объяснила Колганова, плохо сочетаются с атмосферой школьного праздника.

«Еще одна распространенная ошибка — приобретать цветы слишком рано. Даже самые стойкие растения могут потерять свежесть, если хранить их долго. Лучше купить букет не позже чем за сутки до вручения, — рекомендовала Колганова. — Первого сентября стоит обратить внимание на яркие сезонные цветы. Например, герберы, астры и гладиолусы — нестареющая осенняя классика, доступные и эффектные».