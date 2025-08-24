Россиянам назвали ошибки при покупке букетов на 1 сентября

«Лилии, гиацинты и другие растения с насыщенным ароматом лучше оставить для другого повода. Даже если у самого учителя нет на них аллергии, после линейки букеты часто остаются в классе, и аромат может вызвать дискомфорт у детей, — объяснила флорист. — Также не стоит покупать букеты без упаковки — без нее цветы будут выглядеть не так празднично. Кроме того, пленка и плотная бумага защищают цветы от ветра и дождя».