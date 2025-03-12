Россиянам назвали орех, который необходим в рационе для здоровья организма

Арахис — это один из самых полезных видов орехов, который содержит все необходимые организму витамины и микроэлементы. Он должен быть в рационе каждого здорового человека, считает директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Лучше всего есть его после подсушивания в духовке, рассказала она Общественной Службе Новостей.
В 100 граммах арахиса содержится 25−30 граммов белка с аминокислотами — ни в одном другом орехе такого содержания полезного для здоровья растительного белка нет, отметила Дианова. До 50% состава арахиса — это ненасыщенные жирные кислоты, которые, в числе прочего, препятствует появлению сердечно-сосудистой патологии.
Кроме того, в арахисе много жирорастворимого витамина Е, В3, биофлавоноида ресвератрола, который является самым мощным растительным антиоксидантом и продлевает жизнь людей, снижая риски развития рака, и других веществ.
Употреблять арахис можно в любом виде — подсушенным, пророщенным или в виде пасты. Однако в сыром виде полезные микроэлементы усваиваться не будут, а в жареном — он теряет свои свойства, предупредила врач.
«Когда арахис имеет поджаристые темные стороны, то все — считайте, что произошло окисление жирных кислот, и мы продукт испортили», — пояснила она.
Лучше всего, по мнению Диановой, отдать предпочтение подсушенному в духовке арахису. Делать это нужно при невысокой температуре 100−120 градусов примерно полчаса-час до момента, когда большая часть скорлупы начнет отходить. Такой арахис — это самая простая и доступная форма этого продукта, заключила врач.
До этого ученые выяснили, что бразильские орехи — один из самых богатых природных источников селена. Всего одна-две штуки в день могут покрыть суточную потребность организма в этом элементе, обеспечивая профилактику дефицита и укрепление иммунитета. Селен является мощным антиоксидантом, который защищает клетки от повреждений, поддерживает работу иммунной системы и участвует в репарации ДНК. Его недостаток может ослаблять организм и повышать риск ряда заболеваний, включая онкологические.