Россиянам назвали орех, который необходим в рационе для здоровья организма

До этого ученые выяснили, что бразильские орехи — один из самых богатых природных источников селена. Всего одна-две штуки в день могут покрыть суточную потребность организма в этом элементе, обеспечивая профилактику дефицита и укрепление иммунитета. Селен является мощным антиоксидантом, который защищает клетки от повреждений, поддерживает работу иммунной системы и участвует в репарации ДНК. Его недостаток может ослаблять организм и повышать риск ряда заболеваний, включая онкологические.