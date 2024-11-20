Россиянам назвали обязательные отметки в паспорте

«При выдаче или замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории Российской Федерации, в оформленном документе проставляются как обязательные, так и необязательные отметки. Обязательными к проставлению в паспорте являются: отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета гражданина Российской Федерации по месту жительства в пределах Российской Федерации и сведения об отношении к воинской обязанности», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что по желанию гражданина в паспорт могут быть внесены сведения о браке и детях, не достигших 14 лет, о ранее выданных паспортах, а также выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами страны.
Кроме того, в паспорт могут быть внесены и необязательные отметки, проставляемые другими органами и организациями: группа крови и идентификационный номер налогоплательщика.
«Самостоятельное внесение гражданами в паспорт сведений, отметок и записей недопустимо и влечет его недействительность», — предупреждает МВД РФ.