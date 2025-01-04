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Россиянам назвали обязательные и запрещенные отметки в паспорте

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В паспорте россиянина непременно должны быть отметки о месте жительства и воинской обязанности, если гражданин военнообязанный, остальные ставятся по желанию, рассказал агентству «Прайм» Алексей Антонов, старший преподаватель кафедры конституционного права СПбГУ.

Источник: © РИА Новости

Он напомнил, что для идентификации личности служат фото, данные ФИО, пол, дата рождения, серия и номер паспорта, наименование выдавшего его органа и дата выдачи. Помимо этого, в паспорте должна быть отметка о месте жительства и воинской обязанности — если гражданин военнообязанный.

Все прочие отметки ставятся по желанию и в разных организациях. Так, штамп о браке ставят в ЗАГС или территориальных органах МВД, а о группе крови — государственные медорганизации, рассказал Антонов.

Есть и отметки, которые в паспорт вносить нельзя — например, штамп о пересечении границы. Для этого существует загранпаспорт. Если такие отметки есть, паспорт недействителен и его нужно менять, заключил юрист.