Россиянам назвали обязательные и запрещенные отметки в паспорте

Он напомнил, что для идентификации личности служат фото, данные ФИО, пол, дата рождения, серия и номер паспорта, наименование выдавшего его органа и дата выдачи. Помимо этого, в паспорте должна быть отметка о месте жительства и воинской обязанности — если гражданин военнообязанный.
Все прочие отметки ставятся по желанию и в разных организациях. Так, штамп о браке ставят в ЗАГС или территориальных органах МВД, а о группе крови — государственные медорганизации, рассказал Антонов.
Есть и отметки, которые в паспорт вносить нельзя — например, штамп о пересечении границы. Для этого существует загранпаспорт. Если такие отметки есть, паспорт недействителен и его нужно менять, заключил юрист.