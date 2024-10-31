Россиянам назвали несколько провоцирующих прыщи продуктов

Употребление продуктов и напитков с высоким гликемическим индексом приводит к резкому повышению уровня сахара в крови, из-за этого организму приходится вырабатывать больше инсулина и инсулиноподобного фактора роста-1 (ИФР-1), объяснила косметолог. Это, в свою очередь, усиливает выработку кожного сала, вследствие чего и образуются прыщи. По ее словам, к таким продуктам относятся белый хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, кукурузные хлопья, картофельные чипсы, белый картофель, сладкие напитки, белый рис.