Россиянам назвали неожиданный способ укрепить брак

До этого юрист и правозащитник Екатерина Гордон рассказала, что брачный договор в России чаще всего заключают не в начале отношений, а позже — для защиты капитала одного из супругов, когда брак неравный, или накануне развода. По ее словам, такой документ не имеет гендерного признака — обычно он защищает интересы более обеспеченного супруга. Гордон добавила, что кабальные брачные контракты, которые ущемляют права одной из сторон, на сегодняшний день с легкостью можно оспорить в суде.