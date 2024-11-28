Россиянам назвали необязательные отметки в паспорте

Ранее сообщалось, что обязательными отметками при выдаче или замене паспорта гражданина России являются регистрация по месту жительства или снятие с учета, а также сведения о воинской обязанности. По желанию гражданина в паспорт могут быть внесены сведения о браке и детях, не достигших 14 лет, о ранее выданных паспортах, а также выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами страны.