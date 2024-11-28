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Россиянам назвали необязательные отметки в паспорте

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Необязательными отметками в паспорте гражданина Российской Федерации могут быть сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) и группе крови, которые вправе внести соответствующие организации, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Ранее сообщалось, что обязательными отметками при выдаче или замене паспорта гражданина России являются регистрация по месту жительства или снятие с учета, а также сведения о воинской обязанности. По желанию гражданина в паспорт могут быть внесены сведения о браке и детях, не достигших 14 лет, о ранее выданных паспортах, а также выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами страны.

«В паспорт могут быть внесены необязательные отметки, проставляемые иными органами и организациями», — говорится в документе.

Ведомство поясняет, что к этим сведениям относятся данные об идентификационном номере налогоплательщика и группе крови гражданина РФ.