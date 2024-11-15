Россиянам назвали минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году

Она напомнила, что максимальное количество ИПК, которое можно набрать за один год, составляет 10 единиц. Епифанова также отметила, что ИПК начисляются за каждый год работы или иной деятельности (например, уход за детьми) на лицевой счёт каждого гражданина, за которого работодатели платят взносы в Соцфонд.