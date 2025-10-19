Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам назвали меры поддержки для отцов

В День отца важно напомнить о мерах поддержки, которые государство предоставляет мужчинам, воспитывающим детей. О них в разговоре с «Лентой.ру» рассказала председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова.

Источник: Freepik

Сенатор отметила, что отец, как и мать, может оформить больничный лист, чтобы быть рядом с ребенком во время болезни. Также она напомнила, что в трагических ситуациях, когда мать ребенка уходит из жизни или лишается родительских прав, право на материнский (семейный) капитал переходит к отцу.

«Один из родителей имеет право на единовременное пособие при рождении ребенка, которое в 2025 году составляет 26 941,71 рубля, обратиться за ним можно в течение шести месяцев после рождения. Если родились несколько детей, то выплата предусмотрена на каждого из них. Также отец наравне с мамой имеет право взять отпуск по уходу за ребенком до полутора лет», — указала Перминова.

Сенатор добавила, что важно знать о едином пособии для семей с детьми до 17 лет, которое выплачивается, если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума в регионе.

Ранее сенатор Перминова рекомендовала молодежи заранее копить пенсионные коэффициенты. Она напомнила, что для получения соцвыплаты по старости нужно отвечать двум основным требованиям: накопить минимальное количество баллов для выхода на пенсию — 30 — и иметь не менее 15 лет стажа.

Узнать больше по теме
Совет Федерации: «палата регионов» в действии
Совет Федерации часто называют «палатой регионов» — это своеобразный мост между федеральной властью и субъектами Российской Федерации. Если Государственная Дума выражает волю народа, то Совет Федерации — голос регионов, обеспечивающий баланс интересов в масштабах всей страны.
Читать дальше