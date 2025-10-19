Россиянам назвали меры поддержки для отцов

«Один из родителей имеет право на единовременное пособие при рождении ребенка, которое в 2025 году составляет 26 941,71 рубля, обратиться за ним можно в течение шести месяцев после рождения. Если родились несколько детей, то выплата предусмотрена на каждого из них. Также отец наравне с мамой имеет право взять отпуск по уходу за ребенком до полутора лет», — указала Перминова.