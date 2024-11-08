Россиянам назвали лучшие упражнения для тонкой талии

«Помимо работы с корпусом балерины делают и специальные упражнения, которые непосредственно направлены на укрепление мышц пресса. Например, вариации подъема и опускания ног из партерной хореографии, то есть выполняемое на полу. Исходное положение: ложимся на коврик, плечи опущены, таз подкручен, спина должна плотно прилегать к полу. Если образуется прогиб в пояснице, то под ягодицы можно подложить ладонь. Если прогиба нет, то руки можно открыть по сторонам. Ноги вытянутые, носочки дотянуты. Теперь разворачиваем ноги: колени смотрят в стороны, пятки друг на друга. В этом положении медленно поднимаем ноги наверх, насколько возможно, не обязательно под девяносто градусов. Далее — медлено опускаем. При этом должны быть паузы в движениях. Положение ног необходимо понижать по чуть-чуть, делая “точки” — короткие остановки. Таким образом, опускаем ноги на пол на мышцах, не роняя их», — отметила эксперт.