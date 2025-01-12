Россиянам назвали лучшее время для поиска работы

Эксперт отметила, что при поиске работы прежде всего стоит определить карьерные цели.
«С января по март компании пересматривают свои бюджеты и формируют команды под утвержденные цели на год. В результате появляется больше подходящих вакансий», — объяснила эксперт в разговоре с RT. Кроме того, после праздников многие чувствуют себя отдохнувшими, что усиливает мотивацию для поиска новых карьерных возможностей.
По словам Бухваловой, если работа стала источником стресса, возможно, пришло время подумать о ее смене. Эксперт посоветовала оценить причины стресса, такие как давление со стороны руководства или несоответствие работы вашим ценностям, и рассмотреть, какие изменения могли бы улучшить ситуацию.
Однако стоит помнить, что увольнение не всегда является лучшим решением, особенно если текущая работа обеспечивает финансовую стабильность. Перед тем как уйти, обсудите с руководством возможные варианты для вашего развития в компании, добавила глава центра.