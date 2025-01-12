Россиянам назвали лучшее время для поиска работы

«С января по март компании пересматривают свои бюджеты и формируют команды под утвержденные цели на год. В результате появляется больше подходящих вакансий», — объяснила эксперт в разговоре с RT. Кроме того, после праздников многие чувствуют себя отдохнувшими, что усиливает мотивацию для поиска новых карьерных возможностей.