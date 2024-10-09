Россиянам назвали лучшее лекарство от аэрофобии

«Полет в самолете успокаивает сам по себе. Вот это равномерное гудение двигателей, окружающий воздух с низким содержанием кислорода, эта монотонность. Это успокаивает и тянет ко сну. Надо подчиняться своему организму, прислушиваться к нему и засыпать. Сон — это лучшее лекарство от страхов», — сказал эксперт.