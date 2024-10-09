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Россиянам назвали лучшее лекарство от аэрофобии

Сон является лучшим лекарством для людей, которые боятся летать на самолете.

Источник: legion-media

Об этом Pravda.Ru рассказал заслуженный пилот СССР, член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

«Полет в самолете успокаивает сам по себе. Вот это равномерное гудение двигателей, окружающий воздух с низким содержанием кислорода, эта монотонность. Это успокаивает и тянет ко сну. Надо подчиняться своему организму, прислушиваться к нему и засыпать. Сон — это лучшее лекарство от страхов», — сказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что на снижение тревожности не будет влиять выбор места в самолете. Смирнов также добавил, что самолет является самым надежным видом транспорта. Однако выбор средства передвижения для путешествия является индивидуальным, заключил он.

Заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева департамента здравоохранения Москвы Никита Чернов до этого говорил, что людям с фобией полета в самолете следует принять страх и не заглушать его с помощью чтения, еды или прослушивания музыки.