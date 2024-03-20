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Россиянам назвали главные пожарные запреты в жилых домах

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Установка дополнительных дверей в коридорах общего пользования жилых домов в России запрещена, в этих же помещениях нельзя курить, предупреждает МЧС РФ.

Источник: Агентство «Москва»

«Не допускается устанавливать дополнительные двери на коридоры этажей, если это не предусмотрено проектной документацией», — говорится в «Методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)», разработанной специалистами ВНИИПО МЧС России.

Отмечается, что курение в местах общего пользования жилых домов — коридорах и подъездах — запрещено.

«Запрещается использование открытого огня на балконах и лоджиях. Рекомендуется окна балконов и лоджий держать закрытыми (либо закрытыми москитной сеткой), для исключения попадания на них горящих окурков с верхних этажей», — говорится в документе.

Спасатели напоминают, что подвалы жилых домов должны быть постоянно закрыты «во избежание проникновения туда посторонних лиц и детей». Запрещается входить в подвалы с открытым огнем — свечами, спичками и факелами, а также использовать их для ночлега.

Кроме того, в подвалах нельзя хранить мототехнику, резинотехнические изделия, горючие жидкости, старую мебель и другие пожароопасные материалы.

«Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности», — резюмирует МЧС РФ.