Россиянам назвали главные пожарные запреты в жилых домах

«Не допускается устанавливать дополнительные двери на коридоры этажей, если это не предусмотрено проектной документацией», — говорится в «Методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)», разработанной специалистами ВНИИПО МЧС России.
Отмечается, что курение в местах общего пользования жилых домов — коридорах и подъездах — запрещено.
«Запрещается использование открытого огня на балконах и лоджиях. Рекомендуется окна балконов и лоджий держать закрытыми (либо закрытыми москитной сеткой), для исключения попадания на них горящих окурков с верхних этажей», — говорится в документе.
Спасатели напоминают, что подвалы жилых домов должны быть постоянно закрыты «во избежание проникновения туда посторонних лиц и детей». Запрещается входить в подвалы с открытым огнем — свечами, спичками и факелами, а также использовать их для ночлега.
Кроме того, в подвалах нельзя хранить мототехнику, резинотехнические изделия, горючие жидкости, старую мебель и другие пожароопасные материалы.
«Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности», — резюмирует МЧС РФ.