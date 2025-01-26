Россиянам назвали фрукты, которые нужно покупать зимой

Стоит учитывать, что зрелые плоды пролежат примерно неделю при комнатной температуре. Если убрать апельсины в отделение для фруктов в холодильнике, они будут оставаться свежими примерно две недели, если в основное — до двух месяцев. При более низкой температуре (1−2 градуса выше 0) они не испортятся до четырех месяцев.