Россиянам назвали фрукты, которые нужно покупать зимой

Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу советует покупать зимой апельсины, мандарины, лимоны, лаймы, свити, помело и грейпфруты. Это будет актуально как минимум до марта.
Эксперты подробно рассказали об апельсине. Они сообщили, что в этом фрукте содержатся бета-каротин, фолиевая кислота, витамины группы В, А, С, калий, кальций, магний, цинк, железо. У апельсина богатый химический состав, в связи с чем он восполняет недостаток в витаминах, укрепляет защитные свойства организма, улучшает состояние крови, работу сердца и сосудов.
Как выбрать
Покупая апельсины, следует обратить внимание на несколько параметров:
- Окрас кожуры. Цвет фрукта зависит от сорта. У спелого плода он может быть от ярко-оранжевого до бледного с зеленоватым оттенком. При этом на фрукте независимо от сорта не должно быть отдельных зеленоватых участков или коричневых пятен.
- Соотношение веса и спелости. Чем тяжелее плод, тем выше вероятность, что он созрел. Крупный, но легкий апельсин может оказаться сухим и невкусным.
- Вкус. Если вы купили апельсин и он оказался кислым, нет смысла ждать, дома он не дозреет.
- Упругость. Также проверьте, каков плод на ощупь. Если фрукт слишком мягкий, вероятно, что он перележал.
Как хранить апельсины
Стоит учитывать, что зрелые плоды пролежат примерно неделю при комнатной температуре. Если убрать апельсины в отделение для фруктов в холодильнике, они будут оставаться свежими примерно две недели, если в основное — до двух месяцев. При более низкой температуре (1−2 градуса выше 0) они не испортятся до четырех месяцев.
«Перед тем, как есть апельсины или другие цитрусовые, их следует тщательно вымыть горячей водой, можно использовать соду. Выбирайте спелые, качественные фрукты», — посоветовали в ведомстве.
К слову, ранее мы рассказывали, как цитрусовые помогают защититься от вирусов и помогают в борьбе с лишним весом.