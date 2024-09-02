Россиянам назвали альтернативу Турции для отдыха

«По данным интернет-магазина туров Travelata.ru, этим летом средняя цена поездки в Турцию выросла на 24% по сравнению с прошлым сезоном и достигла отметки в 226 тысяч рублей. При этом объем бронирований туров на Мальдивы среди российских туристов за год вырос на 46%», — начала турэксперт.