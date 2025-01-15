Россиянам напомнили способы защитить аккаунт в Telegram. Это важно знать

Помимо этого, в ведомстве поделились инструкцией, как настроить двухфакторную аутентификацию в мессенджерах. В Telegram это можно сделать через пункт «Конфиденциальность» в настройках. В WhatsApp — с помощью инструмента «Двухшаговая проверка» в пункте «Аккаунт». В VK-мессенджере на Android нужно зайти в «Настройки», затем через пункт «Аккаунт» перейти в блок «Безопасность и вход». Там можно настроить двухфакторную аутентификацию. В VK-мессенджере на iPhone настроить защиту можно через пункт «Управление VK ID» в настройках.