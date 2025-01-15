Россиянам напомнили способы защитить аккаунт в Telegram. Это важно знать

Двухфакторная аутентификация, ограничение звонков и возможности добавления аккаунта в различные группы помогут защитить личный аккаунт в мессенджере Telegram. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя Kaspersky GReAT в России Дмитрия Галова.
По словам эксперта, защитить аккаунт в мессенджере поможет двухфакторная аутентификация. В Telegram эту функцию выполняет облачный пароль, который нужно вводить для каждого входа в аккаунт с нового устройства (помимо номера телефона и кода подтверждения). Облачный пароль поможет обезопасить учетную запись в случае, если злоумышленникам удалось завладеть номером телефона жертвы и получить код подтверждения.
Рекомендуется также ограничить звонки с чужих аккаунтов. Это можно сделать в настойках конфиденциальности мессенджера. Там можно выставить настройки так, чтобы звонить могли только контакты.
При этом эксперт отметил, что мошенники используют не только звонки, но и сообщения, в которых притворяются знакомыми или коллегами. Отмечается, что такие сообщения могут выглядеть крайне правдоподобно, поэтому рекомендуется убедиться, что аккаунт принадлежит тому, кого вы уже знаете.
Наконец, стоит ограничить возможность добавления аккаунта в различные группы. Для этого в настройках конфиденциальности нужно зайти в раздел «Приглашения». Потом отметить, чтобы в группы вас могли добавлять, например, только ваши контакты или определенные пользователи. Этот шаг позволит защититься от спама.
Ранее в МВД России напомнили, как обезопасить частную переписку в мессенджерах. Для этого рекомендуется не переходить по неизвестным ссылкам и не открывать вложенные файлы, даже если их прислал знакомый человек. Если подозрительное сообщение пришло со знакомого аккаунта, нужно связаться с человеком другим способом и уточнить детали сообщения лично. Чтобы защитить себя от преступников, также рекомендуется закрыть все активные сеансы на всех устройствах (компьютер, смартфоны родственников, рабочие устройства, старые гаджеты).
Помимо этого, в ведомстве поделились инструкцией, как настроить двухфакторную аутентификацию в мессенджерах. В Telegram это можно сделать через пункт «Конфиденциальность» в настройках. В WhatsApp — с помощью инструмента «Двухшаговая проверка» в пункте «Аккаунт». В VK-мессенджере на Android нужно зайти в «Настройки», затем через пункт «Аккаунт» перейти в блок «Безопасность и вход». Там можно настроить двухфакторную аутентификацию. В VK-мессенджере на iPhone настроить защиту можно через пункт «Управление VK ID» в настройках.
Мошенники также могут взламывать неактивные профили россиян в мессенджере WhatsApp с целью дальнейшего обзвона и обмана других пользователей. Чаще всего мошенники представляются сотрудниками банков или сотовых операторов.