Россиянам напомнили про отсутствие дополнительного выходного на 8 Марта

«Такие ситуации возникают регулярно, когда праздник выпадает на выходной день. Например, их перекидывают на последние дни года, или на майские праздники. В данном случае, 12 июня мы отмечаем День России, думаю, что всем будет приятнее провести два праздничных выходных в летний период. А наших женщин мы и так будем поздравлять все выходные — и в субботу, и в воскресенье, так что без мужского внимания они точно не останутся», — отметил вице-спикер нижней палаты парламента.