Россиянам напомнили про отсутствие дополнительного выходного на 8 Марта

Международный женский день в этом году выпадает на субботу, но сокращенной рабочей недели в связи с праздником у граждан не будет. Выходной день с 8 марта перенесен на 13 июня, чтобы продлить отдых по случаю Дня России, отмечаемого 12 июня.
Как прокомментировал РБК Life заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов, это вполне обычная практика.
«Такие ситуации возникают регулярно, когда праздник выпадает на выходной день. Например, их перекидывают на последние дни года, или на майские праздники. В данном случае, 12 июня мы отмечаем День России, думаю, что всем будет приятнее провести два праздничных выходных в летний период. А наших женщин мы и так будем поздравлять все выходные — и в субботу, и в воскресенье, так что без мужского внимания они точно не останутся», — отметил вице-спикер нижней палаты парламента.
Чаще, конечно, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Однако, согласно постановлению Правительства «О переносе выходных дней в 2025 году», этот день переносится на пятницу, 13 июня. Так пояснили в Роструде.
В ведомстве напомнили, что 7 марта является предпраздничным рабочим днем, поэтому его продолжительность сокращается на один час. Теперь следующая короткая рабочая неделя ожидается в связи с майскими праздниками. На них в 2025 году придется по четыре выходных дня — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.
Длинных выходных в этом году не было и на 23 февраля. Праздник выпал на воскресенье, выходной как раз и перенесли с 24 февраля на 8 мая.
8 Марта — праздник солидарности и поддержки женщин в борьбе за права и социальное равенство. Его стали отмечать в начале XX века — тогда суфражистки выступали за то, чтобы женщинам предоставили право голосовать. Считается, что праздновать Международный женский день предложила немецкая феминистка и социалистка Клара Цеткин. В 1910 году на второй Международной конференции трудящихся женщин в Копенгагене она попросила поддержать инициативу отмечать праздник ежегодно.