Россиянам напомнили о сроке продления водительских прав

По данным ведомства, россиянам нужно пройти медицинскую комиссию, заплатить пошлину и обратиться в Госавтоинспекцию за новым удостоверением. В пресс-службе отметили, что автоматическое продление будет распространяться лишь на территории страны.
В апреле 2022 года правительство РФ продлило срок действия водительских удостоверений на три года, аналогичная мера применялась для тех, чьи документы должны были прекратить действие в 2023 и 2024 годах.
До того президент России Владимир Путин подписал закон о лишении прав на срок до полутора лет за скрытые номера на автомобиле.
Согласно документу, наказание за управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, будет составлять от 1 до 1,5 года лишения водительских прав. В настоящее время за такое нарушение предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей или лишение прав на срок 1−3 месяца.