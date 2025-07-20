Россиянам напомнили о смертельной угрозе от металлических предметов во время МРТ

Издание приводит и другие конкретные случаи, демонстрирующие опасность пренебрежения правилами. В одном из них женщина получила тяжелейшие внутренние травмы из-за интимной игрушки, в которой, как оказалось, была металлическая сердцевина. В другом случае в Бразилии у мужчины, сопровождавшего мать на обследование, аппарат вырвал из-за пояса пистолет, спровоцировав выстрел. От полученного ранения мужчина скончался.