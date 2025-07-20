Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам напомнили о смертельной угрозе от металлических предметов во время МРТ

Издание The Mirror напомнило о важности неукоснительного соблюдения правил безопасности при прохождении магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Источник: РИА "Новости"

Издание The Mirror напомнило о важности неукоснительного соблюдения правил безопасности при прохождении магнитно-резонансной томографии (МРТ). Поводом для этого послужил недавний трагический инцидент в США, где 61-летний мужчина погиб из-за металлической цепочки на шее.

Причиной таких инцидентов является мощнейшее магнитное поле, которое генерирует томограф — оно примерно в 30 000 раз сильнее магнитного поля Земли. Любой предмет, содержащий черные металлы, притягивается к аппарату с огромной силой, превращаясь в подобие снаряда, пишет The Mirror.

Издание приводит и другие конкретные случаи, демонстрирующие опасность пренебрежения правилами. В одном из них женщина получила тяжелейшие внутренние травмы из-за интимной игрушки, в которой, как оказалось, была металлическая сердцевина. В другом случае в Бразилии у мужчины, сопровождавшего мать на обследование, аппарат вырвал из-за пояса пистолет, спровоцировав выстрел. От полученного ранения мужчина скончался.

Особую опасность представляют крупные металлические предметы, такие как кислородные баллоны, которые неоднократно становились причиной трагедий в больницах по всему миру. Зафиксированы случаи, когда такие баллоны убивали пациентов или прижимали к аппарату медицинский персонал, нанося им тяжелые увечья.

Все эти инциденты, подчеркивает The Mirror, являются прямым следствием нарушения строжайших правил безопасности, которые запрещают проносить любые металлические предметы в помещение с работающим томографом. Медики и пациенты обязаны удостовериться в отсутствии любых посторонних металлических объектов на теле и одежде, поскольку даже малейшая неосторожность может привести к необратимым последствиям.