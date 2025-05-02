Россиянам напомнили о штрафах за мытье машин у домов или водоемов

По словам Епифановой, сточные воды, которые образуются при мойке машин, содержат опасные вещества, включая бензин, реагенты, масла и остатки моющих средств. Эти загрязняющие элементы попадают в почву и водоемы, где нередко организуются несанкционированные мойки.
Законодательство запрещает мытье автомобилей во дворах и на парковках рядом с многоэтажными домами. «За такие нарушения экологии предусмотрены штрафы, которые зависят от регионов. К примеру, в Москве и Санкт-Петербурге штрафы для физлиц составляют от 3 до 5 тысяч рублей», — отметила сенатор.
Запрет на мытье автомобилей также распространяется на территории рядом с водоемами, что регламентируется федеральными законами. «За нарушение правил охраны водных объектов предусмотрены штрафы до 1000 рублей по ст. 8.13 КоАП РФ, а за нарушение режима водоохранной зоны — до 4500 рублей по ст. 8.42 КоАП РФ. Если будет доказан вред окружающей среде, надзорные органы могут потребовать компенсацию ущерба», — добавила Епифанова.
На дачных участках или в частных домах мойка автомобилей разрешена, но только при соблюдении санитарных и экологических норм. В противном случае, если будет установлен вред окружающей среде, возможны штрафы по ст. 6.3 КоАП РФ (до 500 рублей) или по ст. 8.8 КоАП РФ (от 0,5% до 1% кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тысяч рублей).
Кроме того, в Московской области и некоторых других регионах действуют местные законы, полностью запрещающие мойку автомобилей на определенных участках со штрафами от 3 до 5 тысяч рублей.
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