Россиянам напомнили о штрафах за мытье машин у домов или водоемов

На дачных участках или в частных домах мойка автомобилей разрешена, но только при соблюдении санитарных и экологических норм. В противном случае, если будет установлен вред окружающей среде, возможны штрафы по ст. 6.3 КоАП РФ (до 500 рублей) или по ст. 8.8 КоАП РФ (от 0,5% до 1% кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тысяч рублей).