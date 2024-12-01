Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в декабре

Если работать шесть дней в неделю на постоянной основе, это может негативно отразиться на состоянии здоровья. Человеку недостаточно одного дня, чтобы восстановить силы после шести дней работы. Подобные психофизические нагрузки, по словам врача общей практики Елены Кудашкиной, приводят к ослаблению иммунитета и, как следствие, к аутоиммунным и инфекционным заболеваниям. Кроме того, возникает риск развития синдрома хронической усталости и депрессии.