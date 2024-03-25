Россиянам напомнили о приближении сезона клещей

Чтобы защититься от укусов клещей, выезжая на природу, специалист посоветовал надевать высокую обувь, свитер с высоким горлом и головной убор. Одежду, по его словам, следует выбирать светлых тонов, чтобы на ней было легко обнаружить насекомое. Также он порекомендовал обработать вещи специальными репеллентами.