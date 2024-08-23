Россиянам напомнили о последствиях за ненадлежащее содержание животных

В России нет закона, ограничивающего количество домашних животных в квартире. Некоторые россияне пользуются ситуацией, заводя столько питомцев, что это становится проблемой и для соседей, и для животных.
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель в комментарии для РБК Life напомнил, что, несмотря на отсутствие конкретного закона, россияне могут обратиться в суд, чтобы найти управу на недобросовестного хозяина.
Россия занимает одно из ведущих мест в мире по числу кошек и собак, но законодательство по их содержанию в многоквартирных домах остается расплывчатым.
«Собака не читает законов и не знает, что ей нельзя делать, но за нее несет ответственность хозяин. В том числе за неприятности, которые питомец доставляет окружающим», — напомнил юрист.
В судебной практике уже имеются случаи, когда владельцев обязывают сократить количество животных в квартире или вовсе отказаться от их содержания. Часто в таких исках указывается, что животные создают постоянный шум, царапают поверхности, источают неприятный запах, что нарушает права соседей. По словам юриста, суды, как правило, удовлетворяют подобные иски, опираясь на заключения компетентных органов.
Согласно Жилищному кодексу, квартиру нужно использовать по назначению, поддерживать ее в надлежащем состоянии и уважать права соседей. Это включает в себя и правила содержания общего имущества в многоквартирном доме.
Также ситуация регулируется Федеральным Законом об ответственном обращении с животными.
Нарушение этих правил может привести к юридическим последствиям.
Наконец, содержание животных на балконах, лоджиях и в местах общего пользования многоквартирных домов запрещено, что также регулируется законодательством, напомнил юрист. За ненадлежащий уход за животными также полагаются штрафы.
Ранее юрист Станислав Мельник рассказал, что скоро в России количество животных в квартирах будет регулироваться законодательно. На путь регуляции уже вступили некоторые регионы. Так, в 2021 году в Кировской области были опубликованы Правила содержания и защиты домашних животных на территории региона. В них разработана формула, которая помогает понять, сколько животных можно держать дома.
А в Новосибирской области количество животных в квартирах зависит от размера питомца и площади помещения. На каждые 12 кв. м может приходиться не более одной собаки крупной или средней породы, две маленькие собаки или три кошки.
Эксперт также напомнил, что если ваш сосед завел настолько много животных, что шум, грязь и запах начали приносить дискомфорт, можно попробовать начать с переговоров с собственником квартиры.
В случае, если хозяин отказывается идти навстречу, то можно обратиться в управляющую компанию дома с требованием провести проверку квартиры на предмет нарушения правил пользования жилым помещением или нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений.