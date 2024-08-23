Россиянам напомнили о последствиях за ненадлежащее содержание животных

Ранее юрист Станислав Мельник рассказал, что скоро в России количество животных в квартирах будет регулироваться законодательно. На путь регуляции уже вступили некоторые регионы. Так, в 2021 году в Кировской области были опубликованы Правила содержания и защиты домашних животных на территории региона. В них разработана формула, которая помогает понять, сколько животных можно держать дома.