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Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе в начале ноября

Рабочая неделя с 5 по 8 ноября продлится четыре дня из-за Дня народного единства.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Рабочая неделя с 5 по 8 ноября продлится всего четыре дня благодаря празднованию Дня народного единства в понедельник, 4 ноября.

Россияне будут работать шесть дней на предшествующей неделе — с 28 октября по 2 ноября перед празднованием.

Согласно 153 статье Трудового кодекса РФ, работа в выходной или нерабочий праздничный день должна быть оплачена не менее чем в двойном размере. Вместо двойной оплаты сотрудник может выбрать дополнительный день отдыха.

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден Федеральным законом «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона “О днях воинской славы (победных днях) России” от 29 декабря 2004 года (после внесения изменений от 21 июля 2005 года закон стал наименоваться “О днях воинской славы и памятных датах России”).