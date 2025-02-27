Россиянам напомнили, когда ждать длинные выходные

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в свою очередь, отмечал, что по четыре выходных дня выпадет на Первое мая и на День Победы за счет переноса на майские праздники выходных дней с 23 февраля и 8 марта. Так, россияне будут отдыхать с 1 по 4 и с 8 по 11 мая, в День России с 12 по 15 июня, а также с День народного единства со 2 по 4 ноября и с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.