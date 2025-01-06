Россиянам напомнили, как обезопасить личную переписку в мессенджерах

Ранее доктор технических наук, заведующая кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова предупредила, что за новогодней открыткой в мессенджере может скрываться вредоносное программное обеспечение. При открытии такого сообщения на устройство может быть скачан вирус, троянская программа или вредоносный код, с помощью которых мошенники могут легко украсть личные данные. Неизвестные ссылки также могут вести на фишинговые сайты, где пользователей под каким-либо предлогом просят оставить персональные данные или совершить покупку. В этом случае человек сам отдает мошенникам личные и банковские данные.