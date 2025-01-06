Россиянам напомнили, как обезопасить личную переписку в мессенджерах

Россиянам рассказали, как обезопасить частную переписку в мессенджерах. Подробным алгоритмом поделились в официальном телеграм-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Чтобы обезопасить свою переписку от мошенников, рекомендуется не переходить по неизвестным ссылкам и не открывать вложенные файлы, даже если их прислал знакомый человек. Если подозрительное сообщение пришло со знакомого аккаунта, нужно связаться с человеком другим способом и уточнить детали сообщения лично.
Аккаунтом в мессенджере может завладеть мошенник. Чтобы защитить себя от преступников, рекомендуется закрыть все активные сеансы на всех устройствах (компьютер, смартфоны родственников, рабочие устройства, старые гаджеты).
В мессенджере Telegram это можно сделать через пункт «Устройства» в настройках. В WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) — через пункт «Связанные устройства» в настройках мессенджера.
Помимо этого, рекомендуется настроить двухфакторную аутентификацию во всех мессенджерах. В Telegram это можно сделать через пункт «Конфиденциальность» в настройках. В WhatsApp — с помощью инструмента «Двухшаговая проверка» в пункте «Аккаунт».
В VK мессенджере на Android нужно зайти в «Настройки», затем через пункт «Аккаунт» перейти в блок «Безопасность и вход». Там можно настроить двухфакторную аутентификацию. В VK мессенджере на iPhone настроить защиту можно через пункт «Управление VK ID» в настройках.
Ранее доктор технических наук, заведующая кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова предупредила, что за новогодней открыткой в мессенджере может скрываться вредоносное программное обеспечение. При открытии такого сообщения на устройство может быть скачан вирус, троянская программа или вредоносный код, с помощью которых мошенники могут легко украсть личные данные. Неизвестные ссылки также могут вести на фишинговые сайты, где пользователей под каким-либо предлогом просят оставить персональные данные или совершить покупку. В этом случае человек сам отдает мошенникам личные и банковские данные.
До этого в МВД России рассказали, что злоумышленники направляют жертве файлы с вирусом для системы Android и маскируют их под файл с фотографией. «Фотография не может иметь расширение apk, в отличие от вредоносного программного обеспечения», — напомнили в МВД.
Мошенники также могут взламывать неактивные профили россиян в мессенджере WhatsApp с целью дальнейшего обзвона и обмана других пользователей. Чаще всего мошенники представляются сотрудниками банков или сотовых операторов.