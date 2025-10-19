Россиянам напомнили даты церковных постов в 2026 году

«Пост — это не просто воздержание от скоромной пищи, это в первую очередь время духовного очищения, усиленной молитвы и борьбы со своими страстями. Главная цель любого постного периода — это покаяние и стремление к внутреннему преображению, чтобы с чистым сердцем встретить великие христианские праздники. Ошибочно рассматривать пост как особое питание или гастрономическое ограничение, его суть лежит гораздо глубже», — подчеркнул собеседник RT.
По его словам, центральным и самым строгим постом в православном календаре является Великий пост, который в 2026 году продлится с 23 февраля по 11 апреля.
«Великий пост — это время сугубого подражания Спасителю, который постился сорок дней в пустыне. Это пост в честь Самого Спасителя, а последняя страстная седмица установлена в воспоминание о последних днях земной жизни, страданиях и смерти Иисуса Христа. Особенно строго следует соблюдать пост в первую и страстную седмицы, а в чистый понедельник принято полное воздержание от пищи», — отметил Иванов.
Следующим многодневным постом станет Петров, или Апостольский пост, который начнётся 8 июня и завершится 11 июля.
«Этот пост установлен в честь Святых апостолов, которые постом и молитвою приготовлялись к всемирной проповеди Евангелия. Продолжительность его меняется в зависимости от даты Пасхи, но он всегда служит подготовкой к дню памяти первоверховных апостолов Петра и Павла», — пояснил общественный деятель.
Затем, по его словам, верующих ожидает Успенский пост, длящийся с 14 по 27 августа.
«Этим постом Церковь призывает нас к подражанию Божьей Матери, которая перед переселением своим на небо непрестанно пребывала в посте и молитве. Это короткий, но один из самых строгих постов в году, требующий особого сосредоточения», — объяснил Иванов.
Завершением годового круга многодневных постов станет Рождественский пост, который начинается 28 ноября и заканчивается 6 января 2027 года.
«Этот пост установлен для того, чтобы нам принести Господу благодарственную жертву за собранные земные плоды и приготовиться к благодатному единению с родившимся Спасителем. Особенно важно провести в духовной чистоте последний день поста — сочельник, когда пищу не вкушают до появления первой звезды», — отметил собеседник RT.
Говоря о практической стороне соблюдения поста, Иванов призвал подходить к этому разумно.
«Устав о пище — это не строгое предписание о питании, а руководство к духовному деланию. Для людей, занятых тяжёлым трудом, больных, находящихся в пути, а также для детей допустимы и даже необходимы послабления, но во всём нужно советоваться со своим духовным наставником», — заключил он.