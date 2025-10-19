Россиянам напомнили даты церковных постов в 2026 году

«Пост — это не просто воздержание от скоромной пищи, это в первую очередь время духовного очищения, усиленной молитвы и борьбы со своими страстями. Главная цель любого постного периода — это покаяние и стремление к внутреннему преображению, чтобы с чистым сердцем встретить великие христианские праздники. Ошибочно рассматривать пост как особое питание или гастрономическое ограничение, его суть лежит гораздо глубже», — подчеркнул собеседник RT.