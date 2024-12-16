Россиянам напомнили, что за новогоднее украшение подъезда можно получить штраф

«Любые действия без согласия всех жильцов считаются самовольными», — отметила она, добавив, что нарушителю придется удалить украшения. Также ему грозит административная ответственность за несоблюдение правил содержания и ремонта жилых домов. Штраф для физических лиц может составлять от 400 до 5000 рублей.