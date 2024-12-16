Россиянам напомнили, что за новогоднее украшение подъезда можно получить штраф

Адвокат Евгения Квартальнова объяснила, что согласно Жилищному кодексу РФ общее имущество многоквартирного дома, включая подъезды, принадлежит всем собственникам на праве общей долевой собственности.
«Любые действия без согласия всех жильцов считаются самовольными», — отметила она, добавив, что нарушителю придется удалить украшения. Также ему грозит административная ответственность за несоблюдение правил содержания и ремонта жилых домов. Штраф для физических лиц может составлять от 400 до 5000 рублей.
Если в результате украшений будет повреждена входная дверь в квартиру соседа, это может привести к иску о возмещении морального вреда и затрат на ремонт, добавила Квартальнова.
В самом худшем случае возможно возбуждение уголовного дела, если из-за самовольно установленной гирлянды в подъезде произойдет пожар с жертвами.
Эксперты рекомендуют заранее уведомить управляющую компанию и соседей о планах по украшению подъезда. Кроме того, следует ответственно подходить к выбору электрических гирлянд — они должны быть сертифицированными и заводского производства.