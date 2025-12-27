Россиянам начали аннулировать ВНЖ в Латвии

За три года проводимых норм по переоформлению ВНЖ, которая коснулась порядка 30 тысяч проживающих в стране россиян, почти половине из них удалось получить статус постоянного жителя Европейского союза, 5,9 тысячи человек оформили временный ВНЖ, еще 3,9 тысячи продолжают процедуру «легализации». Кроме того, 3 тысячи граждан России за это время уехали из Латвии, а 10 человек депортировали, рассказал Касаткин.