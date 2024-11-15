Россиянам могут начать платить за долгий брак — мнение психолога

В Госдуме разрабатывают законопроект о финансовой поддержке россиян за продолжительный брак. Согласно документу, за 20 лет семейной жизни каждый из супругов может получить по 20 тысяч рублей. Об этом сообщил один из разработчиков инициативы, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук рассказала, что она думает по этому поводу.