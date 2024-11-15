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Россиянам могут начать платить за долгий брак — мнение психолога

В Госдуме разрабатывают законопроект о финансовой поддержке россиян за продолжительный брак. Согласно документу, за 20 лет семейной жизни каждый из супругов может получить по 20 тысяч рублей. Об этом сообщил один из разработчиков инициативы, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук рассказала, что она думает по этому поводу.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В эфире радиостанции «Говорит Москва» она заявила, что если закон примут, то пары, находящиеся на грани развода, будут стремиться сохранить отношения только ради денег. В итоге увеличится число неблагополучных семей, где дети будут воспитываться в атмосфере ненависти.

«Если людей будут просто финансировать, это будут люди низких социально незащищенных групп, которые будут терпеть друг друга ради этих подачек. Мы увидим, как люди насильно, мучительно будут терпеть друг друга», — сказала психолог.

Она рассказала, что дети в таких семьях получают травму отвержения и будут воспитываться в холодности, нелюбви.

«Я не вижу в этом ничего полезного для психики человека», — заключила психолог.

Ранее в Госдуме холостых мужчин назвали «ущербными». Депутат Виталий Милонов предложил им стать монахами.