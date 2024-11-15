Россиянам могут начать платить за долгий брак — мнение психолога

В эфире радиостанции «Говорит Москва» она заявила, что если закон примут, то пары, находящиеся на грани развода, будут стремиться сохранить отношения только ради денег. В итоге увеличится число неблагополучных семей, где дети будут воспитываться в атмосфере ненависти.
«Если людей будут просто финансировать, это будут люди низких социально незащищенных групп, которые будут терпеть друг друга ради этих подачек. Мы увидим, как люди насильно, мучительно будут терпеть друг друга», — сказала психолог.
Она рассказала, что дети в таких семьях получают травму отвержения и будут воспитываться в холодности, нелюбви.
«Я не вижу в этом ничего полезного для психики человека», — заключила психолог.
Ранее в Госдуме холостых мужчин назвали «ущербными». Депутат Виталий Милонов предложил им стать монахами.