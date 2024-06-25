Россиянам дали советы по планированию рабочего дня летом

«Во-первых, в начале дня, когда вы полны сил, это получится легче и быстрее. Во-вторых, если отложить самое неприятное на потом, то весь день мысли об этом деле будут вас угнетать и вытягивать энергию. В-третьих, после выполнения тяжелой задачи вы получите заряд бодрящего гормона дофамина» — пояснил Наумов.