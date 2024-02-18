Россиянам дали советы, как защитить себя от кредитов при воровстве данных

«Этот документ вам обязаны выдать, даже если у вас нет открытых счетов в банке. Затем нужно будет подать заявление в полицию и, получив талон-уведомление, обратиться снова в кредитную организацию. Если после этого урегулировать ситуацию не получится, придётся обратиться в суд. Судебная тяжба — это не быстрый процесс, но хорошая новость в том, что суды в таких делах чаще принимают сторону заявителя», — добавил Глазков.