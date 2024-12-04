Россиянам дали советы, как защитить ребенка от кибербуллинга

«Если ваш ребенок все-таки столкнулся с кибербуллингом, первое, что необходимо сделать — дать понять, что с ним все в порядке и вы на его стороне. Расскажите, что любой человек может стать объектом травли — даже звезды с толпой поклонников часто незаслуженно сталкиваются с хейтом. Затем можно рассказать, почему не стоит вступать в переписку с обидчиками — доказывая что-то агрессорам, ребенок ставит себя в заведомо проигрышную позицию, ведь эмоциональные обвинения и нападки перевесят все рациональные аргументы. Проговорите с ребенком эмоции, которые он испытывает, и помогите их выплеснуть. Не включайтесь в перепалку эмоционально, как бы вам не хотелось защитить своего ребенка — чтобы помочь, важно действовать более рационально», — сказала Касимова.