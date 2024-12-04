Россиянам дали советы, как защитить ребенка от кибербуллинга

«Кибербуллингом считается любая травля в цифровом пространстве — от оскорбительных комментариев до запугивания. В отличие от обычного буллинга, кибербуллинг не ограничен временем и местом: нападки продолжаются 24/7 и зачастую скрыты от глаз взрослых», — объяснила эксперт.
Реакция на травлю может быть разной — многое зависит от возраста, характера и окружения ребенка. Признаки кибербуллинга могут проявляться на уровне эмоций, поведения и даже физического состояния детей.
«Эмоциональные изменения: тревожность, апатия или агрессия после использования гаджетов. Проблемы со здоровьем: нарушение сна и пищевого поведения, головные боли или слабость без видимых причин. Поведенческие изменения: скрытность, потеря интереса к учебе, отказ посещать кружки, избегание общения в сети или излишнее внимание ко всем сообщениям», — уточнили эксперты.
Чтобы защитить ребенка от кибербуллинга, обсудите принципы безопасности и приватности в Интернете. Объясните, почему нельзя делиться личной информацией, и покажите, как настроить конфиденциальность в соцсетях.
«Важно также уделять особое внимание цифровой грамотности ребенка. Например, в России уже третий год это помогает делать Всероссийская онлайн-олимпиада “Безопасный интернет”, которая проходит при поддержке национального проекта “Цифровая экономика”. Такое соревнование помогает школьникам освоить правила безопасного поведения в сети», — сказали специалисты.
Стоит также фильтровать контент, который окружает ребенка: создайте детские аккаунты на семейных гаджетах, чтобы ребенок видел только безопасные и подходящие материалы.
«Договоритесь о лимите времени в гаджетах. Если необходимо — установите приложение родительского контроля, предупредите об этом ребенка и объясните, зачем вы это делаете. Поговорите с ребенком о том, как важно сохранять спокойствие и не реагировать на угрозы и оскорбления эмоционально. Вместо этого попросите сделать скриншоты обидных сообщений и сразу обратиться ко взрослым», — рекомендовала психолог.
Напомните, что лучше всего дружить в социальных сетях с теми, кого знаешь лично. И уж точно не стоит добавлять тех, кто задирает или обзывает в школе. Часто именно с этого начинается кибербуллинг. Объясните, что добавить обидчика в черный список — нормальная практика.
Если над ребенком издеваются, проявите поддержку и понимание. Он должен знать, что не виноват в происходящем.
Из-за запугивания и тотального контроля дети становятся скрытными. Возрастает риск, что в случае кибербуллинга ребенок не обратится к вам за помощью, боясь обсуждения. При травле со стороны одноклассников подключите учителей и школьного психолога.
«Если ваш ребенок все-таки столкнулся с кибербуллингом, первое, что необходимо сделать — дать понять, что с ним все в порядке и вы на его стороне. Расскажите, что любой человек может стать объектом травли — даже звезды с толпой поклонников часто незаслуженно сталкиваются с хейтом. Затем можно рассказать, почему не стоит вступать в переписку с обидчиками — доказывая что-то агрессорам, ребенок ставит себя в заведомо проигрышную позицию, ведь эмоциональные обвинения и нападки перевесят все рациональные аргументы. Проговорите с ребенком эмоции, которые он испытывает, и помогите их выплеснуть. Не включайтесь в перепалку эмоционально, как бы вам не хотелось защитить своего ребенка — чтобы помочь, важно действовать более рационально», — сказала Касимова.