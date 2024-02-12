Россиянам дали советы, как заботиться о своем рационе в холодное время года

«Например, брокколи и цветная капуста являются хорошими источниками витамина C и клетчатки. Доступный картофель является богатым источником калия и витамина C. А морковь богата бета-каротином, который является провитамином (биохимические предшественники витаминов) А, и она также содержит витамины C и К. Среди фруктов, например, яблоки часто доступны зимой и являются отличным источником пищевых волокон. Груши же богаты антиоксидантами и содержат клетчатку, витамин C и K. Апельсины являются отличным источником витамина C и других питательных веществ», — объяснила она.
В целом, по словам специалиста, всегда необходимо выбирать свежие и качественные продукты, чтобы получить максимальную пользу для здоровья. Зимой же особенно важно обратить внимание на определенные витамины и минералы, чтобы поддерживать здоровье.
«В частности, витамин D. Когда солнечного света становится меньше, организм может не получать достаточно витамина D. Он важен для здоровья костей, иммунной системы и общего физического благополучия. Можно получить витамин D из пищи, такой как рыба, яичные желтки и некоторые молочные продукты, или принимать специальные витаминные добавки ежедневно после завтрака», — сказала она.
Витамин С же помогает поддерживать иммунную систему и надпочечники, защищая от стресса. Он также является мощным антиоксидантом, который может помочь защитить организм от вредных свободных радикалов.
«Фрукты и овощи, такие как цитрусовые, клубника, киви и брокколи, являются хорошими источниками витамина C, также в сезон простуд рекомендую включить в рацион дополнительно биодобавки с витамином С», — отметила врач.
Омега-3 жирные кислоты помогают снять воспаление и укрепляют сердце и мозг. Такие продукты, как лосось, тунец, авокадо, орехи и льняное семя, содержат Омега-3 жирные кислоты.
«Рекомендуется получать эти питательные вещества из разнообразных и сбалансированных источников питания», — резюмировала медик.
Евгений Одинцов