Россиянам дали советы, как заботиться о своем рационе в холодное время года

«Например, брокколи и цветная капуста являются хорошими источниками витамина C и клетчатки. Доступный картофель является богатым источником калия и витамина C. А морковь богата бета-каротином, который является провитамином (биохимические предшественники витаминов) А, и она также содержит витамины C и К. Среди фруктов, например, яблоки часто доступны зимой и являются отличным источником пищевых волокон. Груши же богаты антиоксидантами и содержат клетчатку, витамин C и K. Апельсины являются отличным источником витамина C и других питательных веществ», — объяснила она.